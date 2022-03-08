Ислам Махачев: «Я не отказывался от боя с Рафаэлем Дос Аньосом»

Российский легковес UFC Ислам Махачев опроверг информацию о том, что он запросил один миллион долларов за бой с .

«Я хотел помочь UFC, сделать это для фанатов, потому что было большое номерное шоу. Ради этого я отменил свой отпуск и вернулся в Лас-Вегасе.

Я озвучил небольшое условие, но в UFC сказали нет. Вот и все. Но я точно не просил один миллион долларов. 100%.

Я не отказывался от боя с Рафаэлем. Не знаю, почему Дэйна Уайт так сказал, но ничего страшного.

Он может говорить все, что угодно — это не имеет значения. В любом случае, я буду драться со всеми этими парнями, потому что стану чемпионом и зачищу дивизион», – сказал Махачев.

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