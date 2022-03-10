Рафаэль Дос Аньос: «Махачеву был обеспечен титульный бой, но теперь ему придется подраться с другим парнем»

Бывший чемпион в легком весе Рафаэль Дос Аньос считает, что Ислам Махачев лишился шанса побороться за титул, когда отказался от боя с ним.

«Это цена, которую Махачев платит, играя в свои игры. Ему был обеспечен титульный бой, но теперь ему придется подраться с другим парнем.

Я раскрыл его блеф, когда он предложил заменить Рафаэля Физиева. У меня нет сомнений, что он не собирался этого делать.

Его команда, вероятно, думала, что я не приму бой с лимитом 170 фунтов. Знаете что, я готовился к своему возвращению и не хотел, чтобы мой тренировочный лагерь прошел зря.

Я не выступал 16 месяцев, поэтому был готов подраться с кем угодно и на любых условиях», – сказал Дос Аньос.

Ислам Махачев: «Грэпплинг Оливейры для меня не опасен»

Ислам Махачев: «Я не отказывался от боя с Рафаэлем Дос Аньосом»