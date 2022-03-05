Дэйна Уайт – о бое Махачева и Дос Аньоса: «Я думал, что мы все сделали, но Ислам отказался»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что топовый легковес из России Ислам Махачев отказался от поединка с Рафаэлем Дос Аньосом.

«Я уже думал, что мы это сделали. Когда я ложился спать в одну из ночей, я думал, что это уже сделано. Проснулся на следующее утро и узнал, что они отказались.

Ислам отказался. Понятия не имею почему. Поскольку он отказался от этого боя, мы собираемся снова устроить его бой с Дариушем. Мы сделаем этот бой», – сказал Уайт.

Махачев недоволен словами Уайта: «Мне плевать, кого ты против меня поставишь, я размажу весь дивизион»

Махачев – Дос Аньосу: «Ну что ж ты, я пытался, а у тебя вновь не получилось»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные