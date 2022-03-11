Гилберт Бернс – о победе Колби над Масвидалем: «Я не впечатлен, хоть это было хорошее выступление»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс признался, что остался разочарованным после поединка между и .

Бразилец раскритиковал Хорхе за слабую подготовку к поединку, а Колби – за однообразную манеру ведения боя.

«Отсутствие подготовки у Масвидала было очевидным. Я думаю, все могли видеть, что его не было в клетке. Я ставил на Масвидала, потому что мне не нравится Колби, поэтому я хотел, чтобы мой фаворит победил.

Но Колби пошел туда и сделал то, что сделал. Например, много боролся. У него хороший темп, но я не думаю, что он такое сумасшедшее кардио. Но у него хорошая выносливость.

Но не было большого урона, он не потряс его в граунд-энд-паунде. Он даже не посек этого парня. Он просто боролся. Так что я не впечатлен, но да, это было хорошее выступление», – сказал Бернс.

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