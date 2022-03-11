Чейл Соннен – о бое Чимаева и Бернса: «Хамзат одержит победу, его азарт опьяняет»

Бывший боец UFC Чейл Соннен сделал прогноз на поединок в полусреднем весе между и .

Напомним, что бразилец и швед чеченского происхождения подерутся в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273.

«Мне нравится этот матч, и сейчас я склоняюсь к тому, что Чимаев одержит победу. Его азарт опьяняет.

Ни у одного бойца нет такого куража, как у Чимаева – это очень мощная движущая сила.

На прошлой неделе я впервые увидел, как он тренируется, и могу сказать, что все слухи о нем – чистая правда!» – сказал Соннен.

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