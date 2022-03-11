Гилберт Бернс – о бое с Чимаевым: «Я вижу себя победителем, но знаю, что будет сложно»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс заявил, что ожидает тяжелого поединка против Хамзата Чимаева.

Напомним, что бой между бразильцем и шведом чеченского происхождения состоится в ночь на 10 апреля.

«Конечно же, я вижу себя победителем. Я верю, что одержу победу над любым соперником, с которым дерусь, но предвижу, что это будет очень сложно. В начале боя Чимаев может оказаться очень сильным», – признался Бернс.

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