Гилберт Бернс: «Чимаев немного самоуверен. Он думает, что к нему невозможно прикоснуться»

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе поделился ожиданиями от боя с .

«Я вижу, что он очень уверен, особенно, потому что не побежден. Считаю, что он немного самоуверен. Он думает, что к нему невозможно прикоснуться.

Чимаев никогда не проигрывал, а я уже сталкивался с этим. Думаю, что эти парни, которые проигрывали в начале карьеры...

Мне кажется, они лучше знают, что такое поражение. Есть несколько таких парней, как Хабиб — они просто другие. Возможно, Чимаев тоже такой. Мы это проверим 9 апреля», – сказал Бернс.

Бой Бернса и Чимаева состоится 9 апреля на 273.

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