Уайт – о желании Нганну подраться с Фьюри: «Это по-настоящему плохая идея»

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о желании чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну провести боксерский поединок с Тайсоном Фьюри.
По мнению промоутера, физическая сила и нокаутирующий удар не помогут камерунцу в этом бою.
«Это по-настоящему плохая идея для Фрэнсиса. Очень плохая идея. Но ведь то же самое относится и к Деонтею Уайлдеру – у него также был нокаутирующий удар», – заявил Фьюри.
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