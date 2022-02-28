Кертис Блейдс: «Почему Нганну запрещают боксировать? Я виню в этом руководство UFC»

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс прокомментировал запрет промоушена чемпиону дивизиона проводить бои по боксу.

«Однажды они открыли дверь, когда позволили Конору Макгрегору провести боксерский поединок. Я не вижу реальной причины, по которой Нганну нельзя было бы позволить сделать это.

Я не могу придумать законной причины, потому что Макгрегор уже делал это. Почему они запрещают боксировать Нганну?

Да, есть риск получить травму, но они могут случиться у кого угодно. Они могут произойти на тренировках. Это недостаточно веская причина, особенно когда он потенциально может заработать очень большие деньги. Даже если идет речь о пяти миллионах долларов.

Я не виню Фрэнсиса за желание принять участие в боксерском поединке. Я виню руководство UFC за их запрет», – сказал Блейдс.

Александр Емельяненко: «Были пожелания – устроить бой с Нганну»

Хабиб про конфликт Нганну с UFC: «Если ты подписал контракт, то должен выполнять его условия»