Ган объяснил тейкдаун в 5-м раунде боя с Нганну: «Мы решили закончить бой досрочно, но я допустил ошибки в технике»

Сирил Ган, бывший временный чемпион в тяжелом весе, рассказал о тейкдауне в пятом раунде поединка против .

В концовке боя француз провел тейкдаун и попытался выйти на болевой прием, однако это действие не увенчалось успехом.

«Когда все так близко, ждать решения судей – не очень хороший план. Так вот почему с моим тренером решили попытаться закончить бой досрочно.

Вот почему я сделал этот тейкдаун, я сделал это очень хорошо, но после того, как я попытался выйти на скручивание пятки, к сожалению, я допустил некоторые ошибки в своей технике», – сказал Ган.

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