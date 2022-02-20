Президент Bellator: «Мы пока не разговаривали с Нганну. У него действующий контракт с UFC»

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос о возможном подписании контракта с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, у которого финансовый конфликт с промоушеном.

«Мы пока не разговаривали с Нганну, потому что у него действующий контракт с UFC. У него есть чемпионские бои.

Однако если он однажды станет свободным агентом, если будет подходящее время, и мы почувствуем, что подходим друг другу, то примем это решение.

Наша философия остается прежней: если ты свободный агент и хочешь выставить напоказ свой товар, свой бренд и бизнес, то приходи и поговори с нами. Мы подписываем самых известных и лучших свободных агентов на планете», – сказал Кокер.

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