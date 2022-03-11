Камару Усман о трилогии с Колби: «Ему сначала нужно одержать несколько побед»

Чемпион UFC в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Камару Усман заявил, что в настоящий момент не собирается драться с первым номером дивизиона Колби Ковингтоном.

По мнению Усмана, для третьего титульного шанса «Хаосу» нужно победить нескольких топовых бойцов в 77 килограммах.

«Сейчас этот бой не имеет смысла, потому что ему нужно одержать еще несколько побед.

Он не дрался с , он не дрался с Висенте Луке, он не дрался с . Пусть идет и одержит несколько побед», – сказал Камару.

Камару Усман: «Может, в будущем я вынесу Ковингтона еще один раз»

Колби Ковингтон: «Хочу третий бой с Усманом»