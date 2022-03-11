Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным на финале чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам ирландца, Путин стал первым человеком, кому он подарил свой виски, однако бутылка попала в руки политика только после проверки на ядовитые вещества.

«Охрана президента Путина не имеет себе равных, и я уверен, вы знаете, что с Владимиром лучше не связываться. Так что, я передал бутылку его охране.

Они должны были взять пробу из бутылки, чтобы убедиться, что виски безопасен и не отравлен, и только после этого ее передали Владимиру Путину как подарок», – сказал Макгрегор.

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