Дэн Хукер: «Если Конор победит Дос Аньоса, ему дадут титульный шанс»

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер рассказал, при каком условии может получить титульный бой.

«Думаю, что Конор получит титульный бой после Дос Аньоса. Чувствую, что если он победит Рафаэля, то ему дадут титульный шанс. Мне кажется, это связано с предысторией, ведь они должны были подраться в прошлом.

Дос Аньоса — бывший чемпион, и они могут показать, как все сложилось бы. Это большой бой. Я чувствую, что этот бой точно можно продать. Ведь ожидалось, что он состоится, однако бой сорвался», – сказал Хукер.

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