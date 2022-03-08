Ислам Махачев: «Конор никогда не будет чемпионом. Он пьет днями напролет»

Российский легковес UFC Ислам Махачев поделился мнением о титульных амбициях .

«Все разговоры о титульном поединке для Макгрегора — фейк. Для болельщиков это может показаться интересным, но я считаю, что это фейк.

Ему будет сложно уложиться в лимит легкого веса, потому что он пьет днями напролет. В такой ситуации люди его вынесут.

Он просто будет драться против Нейта Диаза или старых бойцов и зарабатывать деньги. Вот и все. Он никогда не будет чемпионом. Он не вернется на прежний уровень», – сказал Махачев.

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