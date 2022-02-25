Джордж Форман: «Наилучшие пожелания и молитвы за братьев Кличко, их семью и соотечественников»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе оставил послание в социальных сетях для братьев Кличко.

«Любовь. Наилучшие пожелания и молитвы за братьев Кличко, их семью и соотечественников. Надеюсь, воцарится мир», – написал Форман в твиттере.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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