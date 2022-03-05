Бивол – о переговорах с Канело: «В феврале стало понятно, что мы будем боксировать»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, как шли переговоры о поединке с представителями Сауля Альвареса, абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

«Там не было такого: «Все, ты будешь драться с Альваресом». Мне сказали, что, скорее всего, я проведу такой поединок. И все к этому потихоньку шло.

Я поехал на подготовку в Узбекистан, но контракт со стороны Альвареса так и не был подписан. Он все думал, с кем ему идти дальше – с DAZN или Showtime.

И к концу февраля было понятно, что мы будем боксировать с Канело», – признался Бивол.

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