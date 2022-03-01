Уайт про титульный шанс Конора: «Все будет зависеть от того, кто чемпион»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, при каких условиях экс-чемпион двух дивизионов получит титульный бой.

«Это будет зависеть от того, кто чемпион. У чемпиона тоже есть право голоса. Кто станет чемпионом, когда Конор вернется? И захотят ли они подраться друг с другом?

Возможно, и хочет подраться с Макгрегором. Но кто знает, где он будет, когда Конор вернется. Посмотрим, что произойдет.

Есть много переменных, которые должны собраться вместе. Во-первых, для Конора сейчас важно здоровье и его нога. Как только это решится на 100%, мы подумаем, что с ним делать.

У нас организованы бои до 18 июля. Как только Конор будет готов на 100%, мы посмотрим на легкий дивизион, и все решим», – сказал Уайт.

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