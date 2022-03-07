Генри Сехудо: «Махачев был бы аутсайдером в возможном поединке с Чимаевым»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо заявил, что был бы фаворитом в поединке с Исламом Чимаевым, если бы такой бой состоялся.

«Чимарев, вероятно, более опытен в борьбе, и его контроль сверху почти так же хорош, как у Ислама. Итак, я думаю, что аутсайдером в этом бою на самом деле был бы Ислам, как бы хорош он ни был.

Они оба мои друзья, но я так считаю по той простой причине, что габариты будут иметь значение, когда стилистически бойцы совпадают.

Это был бы бой, в котором многое бы свелось к минимуму, это была бы в значительной степени борцовская схватка», – считает Сехудо.

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