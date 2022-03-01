Рафаэль Дос Аньос: «Махачев не заслуживает права драться за титул»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос высказался относительно чемпионских амбиций россиянина Ислама Махачева.

«Не думаю, что Махачев должен получить титульный бой, если честно. У него десять побед кряду, но посмотрите на его послужной список.

Ислам не дрался с лучшими парнями и сильными соперниками. Он должен был драться с Бенеилом Дариушем, но тот травмировался.

Поэтому я считаю, что Махачев не заслуживает права драться за титул», – сказал бразилец.

В минувшие выходные Махачев нокаутировал Бобби Грина в первом раунде.

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