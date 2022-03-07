Дос Аньос хочет бой с Конором: «Это будет денежный поединок, между нами есть история»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Дос Аньос заявил, что хочет провести бой против , так как остальные топовые бойцы в дивизионе заняты.

«Я слышал, что Конор Макгрегор собирается вернуться летом. Это хороший вариант. Чемпионский бой в легком весе уже запланирован. Посмотрим.

Я просто хочу быть активным, хочу тренироваться. Мне нужны громкие имена, которые заставят ходить меня в спортзал и усердно работать.

Конечно, это будет денежный бой, потому что у нас обоих есть история», – сказал бразилец на послематчевой пресс-конференции.

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