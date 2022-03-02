Махачев – Дос Аньосу: «Ну что ж ты, я пытался, а у тебя вновь не получилось»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Ислам Махачев Ренато Мойкано UFC 272 Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на организацию боя между Ренато Мойкано и Рафаэлем Дос Аньосом.

После того, как Рафаэль Физиев снялся с боя против Дос Аньоса, Махачев предложил бразильцу подраться в полусреднем весе.

«Ну что ж ты, я пытался, а у тебя вновь не получилось», – написал Махачев бразильцу в твиттере.

Бой Дос Аньоса и Мойкано состоится 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе.

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