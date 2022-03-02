Махачев – Дос Аньосу: «Ну что ж ты, я пытался, а у тебя вновь не получилось»

Легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на организацию боя между и .

После того, как Рафаэль Физиев снялся с боя против Дос Аньоса, Махачев предложил бразильцу подраться в полусреднем весе.

«Ну что ж ты, я пытался, а у тебя вновь не получилось», – написал Махачев бразильцу в твиттере.

Бой Дос Аньоса и Мойкано состоится 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе.

Мойкано заменит Физиева в бою с Дос Аньосом 5 марта

Махачев предложил Дос Аньосу подраться в полусреднем весе. Бразилец согласился