Кейну Веласкесу отказано в освобождении под залог

Теги происшествия UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кейн Веласкес Бокс/MMA/UFC

Суд не отпустил бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса под залог.

По словам судьи Шелины Браун, действия бойца были «безрассудными», а в случае освобождения Веласкеса из-под ареста «риск слишком велик».

Ранее стало известно, что экс-боец UFC может получить пожизненный тюремный срок за вооруженное нападение на педофила, растлившего несовершеннолетнего родственника Кейна. По некоторым сообщениям, пострадавшим был ребенок Веласкеса.

Джо Роган поддержал Веласкеса, выстрелившего в педофила: «Можно только представить чертову ярость, которая переполняла его разум»

Хабиб – об аресте Веласкеса: «Кейн, ты мужчина. Мы тебя любим»

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