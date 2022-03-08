Кейну Веласкесу отказано в освобождении под залог

Суд не отпустил бывшего чемпиона в тяжелом весе под залог.

По словам судьи Шелины Браун, действия бойца были «безрассудными», а в случае освобождения Веласкеса из-под ареста «риск слишком велик».

Ранее стало известно, что экс-боец UFC может получить пожизненный тюремный срок за вооруженное нападение на педофила, растлившего несовершеннолетнего родственника Кейна. По некоторым сообщениям, пострадавшим был ребенок Веласкеса.

Джо Роган поддержал Веласкеса, выстрелившего в педофила: «Можно только представить чертову ярость, которая переполняла его разум»

Хабиб – об аресте Веласкеса: «Кейн, ты мужчина. Мы тебя любим»