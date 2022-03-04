Дэйна Уайт поддержал Веласкеса, выстрелившего в педофила: «Мы поступили бы так же на его месте»

Президент UFC Дэйна Уайт высказался об инциденте с участием , которому грозит пожизненный тюремный срок за покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что бывший боец ММА совершил несколько выстрелов в человека, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего родственника Веласкеса.

«Конечно же, мне жаль его и его семью. Это ужасно. Я не знаю подробностей, чтобы говорить об этом, но судя по тому, что я слышал – мы все согласны, что поступили бы так же, случись такое с нами. И Кейн сделал это», – сказал Уайт.

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