Дэйна Уайт: «Если Волков не сможет въехать в Великобританию, Аспиналл получит другого соперника»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что российский тяжеловес Александр Волков испытывает проблемы с прибытием в Лондон на бой с Томом Аспиналлом.

«Надеюсь, замена не понадобится. Но если нам придется это сделать, мы к этому готовы.

Посмотрим, как все сложится. Мы пытались вывезти Волкова в Лондон заранее, но он не захотел.

Если он не сможет въехать в страну, Том получит другого соперника. Мы найдем ему нового соперника», – сказал Уайт.

Бой Волкова и Аспиналла запланировал 19 марта.

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