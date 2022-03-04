Хабиб – об аресте Веласкеса: «Кейн, ты мужчина. Мы тебя любим»

Бывший чемпион UFC в легком весе отреагировал на арест легенды ММА Кейна Веласкеса.

Напомним, что американца подозревают в покушении на убийство: по версии следствия, Кейн попытался застрелить мужчину, растлившего несовершеннолетнего родственника бойца. Теперь Веласкесу грозит пожизненный тюремный срок.

«Ты настоящий мужчина, Кейн. Мы любим тебя и всегда остаемся с тобой», – написал Хабиб в Инстаграме.

Кейну Веласкесу грозит пожизненный тюремный срок за покушение на убийство

Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес обвиняется в покушении на убийство