Хабиб – об аресте Веласкеса: «Кейн, ты мужчина. Мы тебя любим»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на арест легенды ММА Кейна Веласкеса.
Напомним, что американца подозревают в покушении на убийство: по версии следствия, Кейн попытался застрелить мужчину, растлившего несовершеннолетнего родственника бойца. Теперь Веласкесу грозит пожизненный тюремный срок.
«Ты настоящий мужчина, Кейн. Мы любим тебя и всегда остаемся с тобой», – написал Хабиб в Инстаграме.
Кейну Веласкесу грозит пожизненный тюремный срок за покушение на убийство
Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес обвиняется в покушении на убийство