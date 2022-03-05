Дерек Брансон поддержал Веласкеса: «Я чувствую его. За 2,5 дня мы собрали 10 тысяч его жене»

Средневес UFC Дерек Брансон обратился к Кейну Веласкесу со словами поддержки.
Напомним, что легендарный боец ММА подозревается в покушении на убийство педофила. Если вина Кейна будет доказана, он может получить пожизненный тюремный срок.
«Как отец я понимаю Кейна. ММА-сообщество поддерживает его.
Мы собрали 10 тысяч долларов за 2,5 дня для жены Веласкеса. Свободу Кейну», – написал Брансон в Твиттере.
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