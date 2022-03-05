Конор оскорбил Махачева и вызвал его на бой: «Я подерусь с этим пятном от дерьма»

Теги UFC легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Конор Макгрегор Ислам Махачев натив контент Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к Исламу Махачеву, в резкой форме вызвав россиянина на бой.

«Я подерусь с этим пятном от дерьма Макчавичем, не парьтесь. Как по мне, позорный граунд-энд-паунд в последнем бою. Жалкая ударка.

А затем он слился с боя с Рафаэлем Дос Аньосом после того, как болтал о нем, лол. Позор», – написал Конор в Твиттере.

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