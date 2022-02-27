Один из претендентов на пояс в легком весе Ислам Махачев заявил, что не должен драться за титул.

«Честно говоря, я не помню, когда этот парень кого-то победил. Ему нужно вернуться, одержать победу, и тогда мы подеремся с ним за титул, почему нет.

Размазать его будет еще легче, чем Бобби Грина», – считает россиянин.

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