Махачев – о желании Макгрегора биться за титул: «Честно говоря, не помню, когда этот парень кого-то бил»

Теги UFC легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Махачев - Грин Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Один из претендентов на пояс UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что Конор Макгрегор не должен драться за титул.

«Честно говоря, я не помню, когда этот парень кого-то победил. Ему нужно вернуться, одержать победу, и тогда мы подеремся с ним за титул, почему нет.

Размазать его будет еще легче, чем Бобби Грина», – считает россиянин.

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