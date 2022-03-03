Махачев недоволен словами Уайта: «Мне плевать, кого ты против меня поставишь, я размажу весь дивизион»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев остался недоволен после заявления президента промоушена .

Ранее босс UFC заявил, что Махачев может провести еще один претендентский поединок, встретившись в клетке с , с которым Ислам должен был подраться еще 26 февраля.

Однако американец иранского происхождения получил травму, после чего Махачев провел поединок в промежуточном весе с Бобби Грином, одержав в нем уверенную победу.

«Мне плевать, кого ты поставишь передо мной. Я размажу весь дивизион. «Дана, ты пошел спать слишком рано. Тебе нужно ложиться спать поздно, чтобы обо всем договориться», – написал россиянин в Твиттере.

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