Ветеран ММА Чейл Соннен считает, что Ислам Махачев в случае победы над Бобби Грином на UFC Fight Night 202 должен получить титульный бой.
«Необходимо, чтобы Ислам выиграл пояс в легком весе. Он единственный, кто может выиграть пояс и затем провести защиту против Конора.
Если ты играешь в шашки, то ты поставишь Конора следующим претендентом на титул. Но ты не играешь в шашки. Ты играешь в шахматы. Ты смотришь на несколько шагов вперед.
Поэтому потенциально самый большой бой в легком дивизионе — это бой Ислама и Конора за чемпионский титул. У этого боя уже есть отличная сюжетная линия: «Ученик Хабиба против Конора», – сказал Соннен.
Арман Царукян: «Не жалею, что отказался от боя с Махачевым. Мне нужно подготовиться к такому поединку»
Чейл Соннен: «Хабиб знал, что Гейджи захочет обнять свою мать после боя, поэтому не стал ломать ему руку»