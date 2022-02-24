Ветеран ММА Чейл Соннен считает, что в случае победы над Бобби Грином на 202 должен получить титульный бой.

«Необходимо, чтобы Ислам выиграл пояс в легком весе. Он единственный, кто может выиграть пояс и затем провести защиту против Конора.

Если ты играешь в шашки, то ты поставишь Конора следующим претендентом на титул. Но ты не играешь в шашки. Ты играешь в шахматы. Ты смотришь на несколько шагов вперед.

Поэтому потенциально самый большой бой в легком дивизионе — это бой Ислама и Конора за чемпионский титул. У этого боя уже есть отличная сюжетная линия: «Ученик Хабиба против Конора», – сказал Соннен.

Арман Царукян: «Не жалею, что отказался от боя с Махачевым. Мне нужно подготовиться к такому поединку»

Чейл Соннен: «Хабиб знал, что Гейджи захочет обнять свою мать после боя, поэтому не стал ломать ему руку»