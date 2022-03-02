Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес обвиняется в покушении на убийство

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес арестован за перестрелку в Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на шоссе Монтерей в Сан-Хосе. Один мужчина был отправлен в больницу с ранением, не угрожающим жизни, а второй — арестован.

Позже полиция подтвердила, что Веласкес провел ночь в тюрьме. Ему вменяют покушение на убийство. Веласкес расстрелял машину, в которой находились три человека, в том числе 43-летний Гарри Юджин Гуларте, который вместе с матерью владеет частным детским садиком.

Согласно полицейскому отчету, Гуларте совершил более «ста актов растления» в отношении малолетнего потерпевшего, и в прошлую пятницу ему было предъявлено обвинение в «непристойном и развратном поведении в отношении ребенка, не достигшего 14-ти лет», однако, несмотря на возражения прокурора, обвиняемый внес залог и был выпущен на свободу.

На данный момент Веласкес остается в тюрьме, слушание состоится в среду.

Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес был замешан в перестрелке в Сан-Хосе

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