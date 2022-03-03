Бен Аскрен поддержал Веласкеса: «Я не хочу жить в стране, в которой нельзя застрелить педофила»

Бывший боец ММА Бен Аскрен отреагировал на информацию об аресте ветерана UFC Кейна Веласкеса.

Ранее американец был доставлен в полицию из-за подозрений в покушении на убийство: Кейн якобы выстрелил в мужчину, уличенного в сексуальном насилии над несовершеннолетним родственником Веласкеса.

«Я не хочу жить в стране, где нельзя застрелить того, кто изнасиловал вашего ребенка. Свободу Кейну», – написал Аскрен в Твиттере.

Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес обвиняется в покушении на убийство

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