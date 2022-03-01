Махачев обогнал Дариуша в рейтинге легковесов UFC

Российский легковес UFC Ислам Махачев поднялся на третью строчку в рейтинге дивизиона.
Махачев обогнал Бенеила Дариуша, который должен был стать его соперником на UFC Fight Night 202, но снялся из-за травмы.
В минувшие выходные Махачев нокаутировал в первом раунде Бобби Грина.
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