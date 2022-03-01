Махачев обогнал Дариуша в рейтинге легковесов UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев UFC Fight Night Бенеил Дариуш Махачев - Грин Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Российский легковес UFC Ислам Махачев поднялся на третью строчку в рейтинге дивизиона.

Махачев обогнал Бенеила Дариуша, который должен был стать его соперником на UFC Fight Night 202, но снялся из-за травмы.

В минувшие выходные Махачев нокаутировал в первом раунде Бобби Грина.

Преемник Хабиба в UFC: Ислам Махачев повторяет путь Нурмагомедова (они лучшие друзья) и может стать чемпионом в этом году

Дэйна Уайт: «Титульный бой Махачева в обсуждении, но я до сих пор хочу видеть его поединок с Дариушем»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные