Хабиб – о разговоре с Уайтом: «Дэйна сказал: если Махачев победит Грина, то он будет драться за титул»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра Оливейра - Гейджи Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что разговаривал с президентом организации Дэйной Уайтом о перспективах Ислама Махачева.

«Несколько дней назад, когда мы встречались с Дэйной Уайтом, он сказал, что если Ислам победит Бобби Грина, в конце года он выставит его против победителя поединка между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи», – сказал Нурмагомедов.

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