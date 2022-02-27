Хабиб – о разговоре с Уайтом: «Дэйна сказал: если Махачев победит Грина, то он будет драться за титул»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что разговаривал с президентом организации Дэйной Уайтом о перспективах Ислама Махачева.
«Несколько дней назад, когда мы встречались с Дэйной Уайтом, он сказал, что если Ислам победит Бобби Грина, в конце года он выставит его против победителя поединка между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи», – сказал Нурмагомедов.
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