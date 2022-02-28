Хабиб – Махачеву: «Пора возвращать пояс домой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев UFC Fight Night Махачев - Грин Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву, который одержал победу над Бобби Грином в минувшие выходные.

«Ты проделал большую работу, брат, и заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс, и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире.

Люди могут говорить все что угодно, но в этом спорте я давно и я знаю о чем говорю.

Твоя работоспособность, дисциплина, трудолюбие и режим скоро дадут свои плоды.

Пора возвращать пояс домой»,- написал Нурмагомедов в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov)

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