Дэйна Уайт: «Титульный бой Махачева в обсуждении, но я до сих пор хочу видеть его поединок с Дариушем»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах на легковеса , который в минувшие выходные одержал 10-ю победу подряд в UFC.

«Этот парень невероятно крут. Бобби Грин согласился на бой за 10 дней, но провел отличный тренировочный лагерь и выдал великолепный поединок незадолго до этого. И то, что Махачев сделал с парнем вроде Бобби… Это было весомо.

Титульный бой Махачева в обсуждении. Но я до сих пор хочу видеть его поединок с Дариушем. Бенеил — третий номер рейтинга.

Невероятно, что он сломал ногу в боевую неделю. Но что поделать — это спорт. Бой Ислама в обсуждении», – сказал Уайт.

На UFC Fight Night 202 Махачев нокаутировал Бобби Грина в первом раунде.

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