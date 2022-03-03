UFC 272 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 5 на 6 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 272, в рамках которого состоится претендентский поединок в полусреднем весе между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.
Где смотреть и во сколько UFC 272?
Начало турнира в 02:00 по Москве, главный кард стартует в 06:35. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Кард UFC 272
Помимо поединка Ковингтон – Масвидаль, в мейнкарде встретятся Рафаэль Дос Аньос и Ренато Карнейро, Эдсон Барбоза и Брайс Митчелл, а также Кевин Холланд и Алекс Оливейра.
Онлайн-трансляция турнира
Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.