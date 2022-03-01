Где смотреть UFC 272 Масвидаль – Ковингтон: когда, во сколько прямая трансляция 6 марта

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона. В со-главном бою Рафаэль Дос Аньос проведет бой против Ренато Мойкано. Хедлайнеров турнира разогреют Эдсон Барбоза и Брайс Митчел, перед которыми фанатам смешанных единоборств будет представлено еще 11 жарких поединков.

Где смотреть UFC 272

трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)

на Матч ТВ основной кард

основной кард в 06:00 по Мск

Основной кард

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидал

Ренато Мойкано — Рафаэл Дос Аньос

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд – Алекс Оливейра

Сергей Спивак – Грег Харди

Предварительный кард