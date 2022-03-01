Где смотреть UFC 272 Масвидаль – Ковингтон: когда, во сколько прямая трансляция 6 марта

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона. В со-главном бою Рафаэль Дос Аньос проведет бой против Ренато Мойкано. Хедлайнеров турнира разогреют Эдсон Барбоза и Брайс Митчел, перед которыми фанатам смешанных единоборств будет представлено еще 11 жарких поединков.
Где смотреть UFC 272
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- основной кард в 06:00 по Мск
Основной кард
- Колби Ковингтон — Хорхе Масвидал
- Ренато Мойкано — Рафаэл Дос Аньос
- Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
- Кевин Холланд – Алекс Оливейра
- Сергей Спивак – Грег Харди
Предварительный кард
- Джалин Тернер — Джейми Малларки
- Марина Родригес — Ян Сяонан
- Мария Агапова — Марина Мороз
- Николо Негумерину – Кеннеди Нзечукву
- Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов
- Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков
- Девонт Смит — Людовит Клейн
- Михал Олексийчук — Дастин Джакоби