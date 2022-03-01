Где смотреть UFC 272 Масвидаль – Ковингтон: когда, во сколько прямая трансляция 6 марта

Теги UFC Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль UFC Fight Pass UFC 272 Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона. В со-главном бою Рафаэль Дос Аньос проведет бой против Ренато Мойкано. Хедлайнеров турнира разогреют Эдсон Барбоза и Брайс Митчел, перед которыми фанатам смешанных единоборств будет представлено еще 11 жарких поединков.

Где смотреть UFC 272

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • основной кард в 06:00 по Мск

Основной кард

  • Колби Ковингтон — Хорхе Масвидал
  • Ренато Мойкано — Рафаэл Дос Аньос
  • Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
  • Кевин Холланд – Алекс Оливейра
  • Сергей Спивак – Грег Харди

Предварительный кард

  • Джалин Тернер — Джейми Малларки
  • Марина Родригес — Ян Сяонан
  • Мария Агапова — Марина Мороз
  • Николо Негумерину – Кеннеди Нзечукву
  • Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов
  • Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков
  • Девонт Смит — Людовит Клейн
  • Михал Олексийчук — Дастин Джакоби

 

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