Кард UFC 272 Масвидаль — Ковингтон: кто дерется 6 марта, весь список бойцов

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона, а в со-главном поединке Рафаэль Дос Аньос встретится с Ренато Мойкано.

Кард UFC 272

Основной

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидал

Ренато Майкано — Рафаэл Дос Аньос

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд – Алекс Оливейра

Сергей Спивак – Грег Харди

Предварительный кард

Джалин Тернер — Джейми Малларки

Марина Родригес — Ян Сяонан

Мария Агапова — Марина Мороз

Николо Негумерину – Кеннеди Нзечукву

Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов

Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков

Девонт Смит — Людовит Клейн

Михал Олексийчук — Дастин Джакоби