Кард UFC 272 Масвидаль — Ковингтон: кто дерется 6 марта, весь список бойцов

6 марта пройдет UFC 272, где в главном бою Хорхе Масвидаль подерется против Колби Ковингтона, а в со-главном поединке Рафаэль Дос Аньос встретится с Ренато Мойкано.
Кард UFC 272
Основной
Колби Ковингтон — Хорхе Масвидал
Ренато Майкано — Рафаэл Дос Аньос
Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
Кевин Холланд – Алекс Оливейра
Сергей Спивак – Грег Харди
Предварительный кард
Джалин Тернер — Джейми Малларки
Марина Родригес — Ян Сяонан
Мария Агапова — Марина Мороз
Николо Негумерину – Кеннеди Нзечукву
Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов
Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков
Девонт Смит — Людовит Клейн
Михал Олексийчук — Дастин Джакоби