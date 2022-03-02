Ковингтон про бой с Масвидалем: «На мне нет никакого давления, потому что я много раз избивал этого парня»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от боя с на UFC 272, который состоится 5 марта.

«Я рад, что мы с ним подеремся. Он наговорил кучу всякой ерунды, врал СМИ, но вечно безнаказанно болтать не получится. Рано или поздно придется отвечать за свои слова, и только один из нас сможет ответить за слова в воскресенье, и это буду я.

Так что это будет прекрасно, мне не терпится. Он только и делал, что болтал. Но он не сможет болтать после того, что я сделаю с ним в воскресенье.

На мне нет никакого давления, потому что я много раз избивал этого парня. Этот поединок кучу раз проходил за закрытыми дверями. Я знаю, как он пройдет.

Масвидаль тоже знает, и просто пытается продать как можно больше билетов фанатам. Он не верит в себя, он знает, что не сможет одолеть меня в октагоне. На мне нет никакого давления, я знаю, что выйду в воскресенье и прикончу Масвидаля», – сказал Ковингтон.

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