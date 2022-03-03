Колби ответил на обвинения Масвидаля в обмане тренера: «Мы отдавали процент гонорара всему залу, а не кому-то отдельно»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон ответил на обвинения . Ранее он заявил, что «Хаос» обманул тренера Паулино Эрнандеса, не заплатив ему 12,5 тысяч долларов.

Ковингтон отверг эти обвинения, заявив, что в American Top Team бойцы не платили тренерам, а отдавали процент от гонорара за поединок в бюджет всего зала.

«И все эти лживые обвинения, что я не заплатил какому-то тренеру... Чувак, почему Дэн Ламберт [владелец ATT] не говорит, что я не заплатил какому-то тренеру?

Потому что Дэн знает правду. У нас было правило в зале АТТ: ты отдаешь 5% залу после каждого боя.

Отдельно каждому тренеру ты ничего не платишь. Ты платишь только 5% залу. Я всегда отдавал 5% Дэну, а Паулино иногда приплачивал на стороне», – сказал Колби.

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