Колби ответил на обвинения Масвидаля в обмане тренера: «Мы отдавали процент гонорара всему залу, а не кому-то отдельно»

Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон ответил на обвинения Хорхе Масвидаля. Ранее он заявил, что «Хаос» обманул тренера Паулино Эрнандеса, не заплатив ему 12,5 тысяч долларов.
Ковингтон отверг эти обвинения, заявив, что в American Top Team бойцы не платили тренерам, а отдавали процент от гонорара за поединок в бюджет всего зала.
«И все эти лживые обвинения, что я не заплатил какому-то тренеру... Чувак, почему Дэн Ламберт [владелец ATT] не говорит, что я не заплатил какому-то тренеру?
Потому что Дэн знает правду. У нас было правило в зале АТТ: ты отдаешь 5% залу после каждого боя.
Отдельно каждому тренеру ты ничего не платишь. Ты платишь только 5% залу. Я всегда отдавал 5% Дэну, а Паулино иногда приплачивал на стороне», – сказал Колби.
Ковингтон про бой с Масвидалем: «На мне нет никакого давления, потому что я много раз избивал этого парня»
Колби Ковингтон: «Я причиню Масвидалю так много боли, что он никогда не станет прежним»