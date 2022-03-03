Усман дал прогноз на бой Колби и Масвидаля: «Хорхе может зацепить Ковингтона в размене»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что может помочь Хорхе Масвидалю и Колби Ковингтону одержать победу друг над другом в грядущем поединке на UFC 272.

По мнению лидера рейтинга P4P, в пользу Хорхе говорит его ударная техника, а козырь Колби кроется в борьбе и выносливости.

«Мой прогноз заключается в том, что Хорхе мог бы зацепить Колби, устроив размен. Или Ковингтон может пройти в ноги и схватить его, потащить вниз. Дать ему встать, снова повалить его вниз. И еще раз схватить его, потащите вниз.

Просто медленно утомлять его и утомлять до тех пор, пока он не сможет заполучит единогласное решение судей», – сказал Усман.

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