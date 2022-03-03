Усман дал прогноз на бой Колби и Масвидаля: «Хорхе может зацепить Ковингтона в размене»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что может помочь Хорхе Масвидалю и одержать победу друг над другом в грядущем поединке на UFC 272.

По мнению лидера рейтинга P4P, в пользу Хорхе говорит его ударная техника, а козырь Колби кроется в борьбе и выносливости.

«Мой прогноз заключается в том, что Хорхе мог бы зацепить Колби, устроив размен. Или Ковингтон может пройти в ноги и схватить его, потащить вниз. Дать ему встать, снова повалить его вниз. И еще раз схватить его, потащите вниз.

Просто медленно утомлять его и утомлять до тех пор, пока он не сможет заполучит единогласное решение судей», – сказал Усман.

Ковингтон про бой с Масвидалем: «На мне нет никакого давления, потому что я много раз избивал этого парня»

Хорхе Масвидаль: «Джон Джонс много раз предупреждал меня, чтобы я не доверял Ковингтону»