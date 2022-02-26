Масвидаль – Ковингтону: «У тебя фейковая личность и фейковые зубы, мне не терпится выбить их»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль натив контент Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль обратился к своему сопернику Колби Ковингтону, назвав его фальшивым человеком.

«Продолжай лыбиться, мне не терпится выбить эти зубы. Ты такой кусок дерьма, я разнесу тебя. Колби – нищеброд. На нем не его часы, он одолжил эти часы.

Даже твои поганые зубы фальшивые. Что еще? Что тебе еще там написали, придурок? У тебя гострайтеры, но ты все равно двух слов связать не можешь, бро.

Ты никчемный, просто никчемный, у тебя фейковые зубы и фейковая личность, ты весь фейковый, я покажу это всему миру», – сказал Масвидаль.

Масвидаль – о вражде с Колби: «Этот кусок дерьма не заплатил моему тренеру 12,5 тысяч долларов»

Колби – о Масвидале и Джонсе: «Они изменяют своим женам и бьют их. Они настоящие подонки»

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