Колби Ковингтон: «Я причиню Масвидалю так много боли, что он никогда не станет прежним»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль UFC 272 Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от боя с Хорхе Масвидалем.

«Я причиню Хорхе так много боли, что он никогда не станет прежним. Он продолжает болтать о крещении, но это будет не крещение, а похороны. Это будут похороны карьеры Хорхе Масвидаля.

Это будет жестоко, и я не собираюсь быстро заканчивать бой. Я мог бы легко поскорее его нокаутировать, потому что делал это все время, когда мы тренировались вместе. Но в этот раз я затяну бой и заставлю его страдать.

Возможно, это будет первый случай, когда в главном событии турнира UFC кто-то вербально постучит и скажет, что больше не может терпеть избиение», – сказал Ковингтон.

Бой Масвидаля и Ковингтона 5 марта возглавит UFC 272.

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