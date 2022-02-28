Хорхе Масвидаль: «Джон Джонс много раз предупреждал меня, чтобы я не доверял Ковингтону»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль рассказал про отношения с будущим соперником .

«Я быстро подружился с Колби, потому что мы занимались одним и тем же. Сперва тренировались, а затем шли в казино играть в покер. Мы много времени проводили вместе.

Мне даже приходилось спасать его, потому что он задолжал деньги многим людям из Южной Флориды. Я знаю всех этих людей, ведь это мой штат, мой город.

Для Колби наш бой будет личным, потому что когда он видит меня, он вспоминает о своих долгах. У него будут большие неприятности, если он не заплатит.

Мы стали хорошо общаться в тот момент, когда Колби расстался с девушкой. Она выгнала его из дома. У меня была квартира с двумя комнатами. Я сказал Колби, что он может пожить у меня и платить 300 долларов в месяц. Он ни разу не заплатил мне.

Я уже был профессиональным бойцом, у меня были спонсорские деньги на еду. Было похоже на то, что я его обеспечивал. Тогда у него не было боев, в то время как я боролся за чемпионство в Strikeforce в легком весе против Гилберта Мелендеса. Я учил его всему, что знаю. Мы были друзьями.

много раз предупреждал меня, чтобы я не доверял Ковингтону, потому что он крал у него деньги, крал одежду, которая ему даже не подходит. То же самое произошло с Тайроном Вудли. Вудли давал Колби примерно 1000 долларов в неделю, доставал ему экипировку, когда тот был никем. У Колби отсутствуют принципы, когда он видит перед собой доллар», – сказал Масвидаль.

Бой Масвидаля и Ковингтона состоится 5 марта на UFC 272.

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