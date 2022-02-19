Гилберт Бернс – о бое Ковингтона и Масвидаля: «Все считают, что Колби одержит легкую победу. Я ставлю на апсет Хорхе»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс сделал прогноз на поединок между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

«Все думают, что Колби одержит легкую победу за счет тейкдаунов, но я так не считаю. Честно говоря, я совершенно с этим не согласен.

Масвидаль, безусловно, понимает, как рискован для него этот бой. Если он проиграет, он окажется в непростом положении с тремя поражениями подряд.

Я ставлю на то, что это будет апсет и победа Масвидаля. Он может нанести Колби ущерб ударами по корпусу, а в поздних раундах его финишировать», – сказал бразилец.

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