Усман сравнил Ковингтона и Масвидаля: «Колби лучше Хорхе в трэштоке»

Чемпион в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P UFC Камару Усман высказался о грядущем поединке между Колби Ковингтоном и .

По мнению нигерийца, для обоих бойцов ключ победе лежит в контроле эго и сдерживании эмоций.

При этом Усман отмечает, что преимущество в трэштоке отдает именно Ковингтону, для которого не существует границ.

«Я верю, что тот, кто сможет держать свое эго в узде, получит небольшое преимущество. Мы уже можем видеть, что разгорается, кто кого побеждает.

Я хочу сказать, что Колби в некотором роде лучше Масвидаля [в трэштоке]. Потому что у Ковингтона нет никаких границ.

Он готов наступить на эту границу, обойти ее и переступить через нее, и, возможно, помочиться на нее. Он готов сделать все это, чтобы потенциально получить нужную реакцию», – считает Усман.

Камару Усман: «Ковингтон – фаворит боя с Масвидалем, потому что готов пойти на многое ради победы»

Колби Ковингтон: «Я причиню Масвидалю так много боли, что он никогда не станет прежним»