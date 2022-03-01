Камару Усман: «Ковингтон – фаворит боя с Масвидалем, потому что готов пойти на многое ради победы»

Чемпион полусреднего дивизиона UFC Камару Усман поделился ожиданиями от боя Колби Ковингтона и .

«Ковингтон не знает, что победить Масвидаля в реальном бою будет гораздо труднее, чем во время тренировки. Не знаю, что в голове у Колби, но вероятно он думает, что все будет так же, как и во время спаррингов.

С другой стороны, Масвидаль думает, что сможет легко расправиться с Ковингтоном, как, по его словам, он сделал это в начале их карьеры.

Мне очень сложно предсказать победителя. Я неоднократно говорил, что вроде как фанат обоих парней. Возможно, Ковингтон — фаворит, потому что готов пойти на многое ради победы», – считает Усман.

Бой Ковингтона и Масвидаля 5 марта возглавит UFC 272.

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