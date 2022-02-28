Енджейчик – Ковингтону: «У тебя пустые карманы, а ты пытаешься вести себя как король»

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Енджейчик обратилась к полусредневесу Колби Ковингтону.
«Колби — великий спортсмен. Я помню еще с тех времен, что он всегда тренировался до последнего: когда тренировка заканчивалась, он занимался еще полтора часа с Хорхе Масвидалем.
Это безумно, что они были друзьями. Они всегда были вместе. Теперь они самые большие соперники. Это будет тяжелый для них обеих бой, но у меня предчувствие, что Хорхе снова удивит, как он сделал это с Дарреном Тиллом или Беном Аскреном.
Самое плохое в Ковингтоне то, что большинство из того, что он сказал, не соответствует действительности. То, как он вел себя после завоевания временного пояса... Это все не он.
Почему ты ведешь себя как Конор Макгрегор, а потом говоришь плохие вещи про Конора? Есть только один Макгрегор. У тебя пустые карманы, а ты пытаешься вести себя как король», – сказала Енджейчик.