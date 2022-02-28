Енджейчик – Ковингтону: «У тебя пустые карманы, а ты пытаешься вести себя как король»

Бывшая чемпионка в женском минимальном весе обратилась к полусредневесу .

«Колби — великий спортсмен. Я помню еще с тех времен, что он всегда тренировался до последнего: когда тренировка заканчивалась, он занимался еще полтора часа с Хорхе Масвидалем.

Это безумно, что они были друзьями. Они всегда были вместе. Теперь они самые большие соперники. Это будет тяжелый для них обеих бой, но у меня предчувствие, что Хорхе снова удивит, как он сделал это с Дарреном Тиллом или Беном Аскреном.

Самое плохое в Ковингтоне то, что большинство из того, что он сказал, не соответствует действительности. То, как он вел себя после завоевания временного пояса... Это все не он.

Почему ты ведешь себя как , а потом говоришь плохие вещи про Конора? Есть только один Макгрегор. У тебя пустые карманы, а ты пытаешься вести себя как король», – сказала Енджейчик.